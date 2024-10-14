لهذا السبب...مجدي الهواري يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدر اسم المخرج مجدي الهواري تريند محركات بحث جوجل، عقب الإعلان عن تفاصيل مشروع تحويل حلقات الجريمة التي يقدمها المخرج سامح سند على السوشيال ميديا إلى مسلسل تلفزيوني بنفس عنوان: "القصة الكاملة" التي اشتهرت به.



وكشف الهواري خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل المسلسل سيكون حلقات منفصلة متصلة تقدم الجرائم في إطار درامي سواء من موضوعات حلقات قدمت من قبل أو حلقات جديدة لم تذع على السوشيال ميديا، لافتا إلى الموسم الأول يتكون من 10 حلقات مدة الحلقة ساعة، وكل حلقة سيكون لها مخرج ومؤلف وفريق عمل مختلف عن الآخر، مع توحيد الفورمات العام للحلقات.





وأكد "الهواري"، أن المشروع الذي صمم الفورمات الخاص به ويطور محتواه، الكاتب الصحفي محمد هاني، سيبدأ تصويره في أبريل المقبل، وأن العمل حاليا في طور التحضير، مشيرا إلى أنه يحلم بأن يكون هذا المشروع نواة لتصدير فورمات مصري إلى العالم بدلا من استيراد فورمات لمسلسلات أجنبية يتم تمصيرها.

ويكتب الموسم الأول من المسلسل 10 مؤلفين، هم هاني سرحان، ومحمد سليمان عبدالمالك، وعمرو سمير عاطف، ووإنجي علاء، ومحمد إسماعيل أمين، وحاتم حافظ، وباسم شرف، ومحمد صلاح العزب، وسمر طاهر، وعلاء حسن.



وأكد صناع "القصة الكاملة"، أن الحلقات ستقدم أحداث الجريمة في شكل درامي تمثيلي، ويتناول البناء الدرامي لكل حلقة عدة جوانب يجب عرضها في كل جريمة، منها "المعمل الجنائي"، باعتباره المؤسسة التي يتم فيها تحليل الأدلة الجنائية، و"المباحث" باعتبارها الجهة المسئولة عن جمع المعلومات والتحقيق في الجرائم، و"الحشوات الجنائية" وهو مصطلح يستخدم لوصف محاولات تزوير الأدلة لجعلها تبدو حقيقة لإرباك السلطات، حيث يقوم المجرم بوضع أدلة وترتيبها بشكل اصطناعي في مسرح الجريمة بهدف تضليل التحقيقات وخلق أدلة زائفة.