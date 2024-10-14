قبل عرضه... تعرف علي تفاصيل فيلم الحركة والخيال Gladiator II

القاهرة - محمد ابراهيم -



نشرت الصفحة الرسمية لشركة الإنتاج العالمية Paramount Pictures مقطع فيديو يظهر من خلاله كواليس تصوير أصعب المشاهد للفيلم وحديث مخرج العمل عن بعض المشقات التي واجهت الفريق من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام "



ومن المقرر ان يتم طرح العمل في 13 نوفمبر المقبل محلياً وفي 14 نوفمبر بدور العرض السينمائي في جميع أنحاء العالم.



أحداث فيلم "Gladiator 2



تدور قصة فيلم "Gladiator 2" حول لوسيوس (بول ميسكال) الذي يُجبر على دخول ساحة القتال في الكولوسيوم بعد أن تم الاستيلاء على منزله من قِبل الأباطرة الطغاة الذين يحكمون روما، في قلب هذه التحديات، يجب على لوسيوس أن يستمد قوته من ماضيه لاستعادة مجد روما وإعادة العزة لشعبها.

ويلعب بول ميسكال دور لوسيوس، ابن شقيق كومودوس (الذي لعبه سابقًا جواكين فينيكس) الذي أنقذه ماكسيموس (راسل كرو) في الفيلم الأصلي، ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين الذين تم تأكيد مشاركتهم في الجزء الثاني، دينزل واشنطن، وكوني نيلسن، وديريك جاكوبي، ودجيمون هونسو، وجوزيف كوين، وبيدرو باسكال، وفريد هيشينجر.

شراف ريدلي سكوت يجتمع فريق إنتاج مميز يتضمن والتر باركس ولوري ماكدونالد ورايموند كيرك وأيدن إليوت. وقد قام بإنتاج الفيلم كلاً من دوغلاس ويك وريدلي سكوت ولوسي فيشر ومايكل براس وديفيد فرانزوني، مما يضمن تقديم تجربة سينمائية فريدة من نوعها.