رانيا محمود ياسين تحيي الذكرى الرابعة لوفاة والدها الراحل

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت الفنانة رانيا ياسين ذكرى وفاة والدها الراحل من خلال منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

كتبت معلقة:'الايام تمضي والسنين تمر ومازالت انتظرك يا حبيبي وحشتني أو ي رحمك الله واسكنك جنات النعبم في جنات الخلد في الفردوس الأعلى ( فروح وريحان وجنة نعيم ) أي: فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملائكه بعد الموت.

تابعت قائلة:' رحمك الله يا ابي في صحبه الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن آولئك رفيقا الله يرحم جميع امواتنا يارب".

اختتمت الفنانة رانيا محمود ياسين عملها في لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب بمهرجان الإسكندرية السينمائي، حيث استغلت بعض الوقت للراحة وتوجهت إلى الغداء على البحر للاستمتاع بجو المدينة الساحلية، والتقطت بعض الصور التذكارية.