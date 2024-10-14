حسين الجسمي يتعرض لهجوم بسبب صورة مع المدون الإسرائيلي: تم استغلالها وتحوير الكلام لإثارة الجدل

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم الإماراتي حسين الجسمي الرد علي الإنتقادات التي تعرض لها الفترة الأخيرة بسبب صورة له برفقة مدون إسرائيلي في دوبي، وذاك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتب حسين الجسمي علي صفحته الشخصية عبر خاصية "إستوري": "ما يتم تداوله حاليا حول جلوسي مع شخص معين وإهدائه ساعة ثمينة أو العكس هو غير صحيح جملة وتفصيلا، معجب طلب صورة، واحترمت طلبه وانتهى الموقف، لكن تم استغلاله وتحوير الكلام لإثارة الجدل، نحن نحترمكم ولذلك وجب التنويه، شكرا لتفهمكم".

وبذكر أن نشر المدون السياحي الإسرائيلي إيتزيك بلاس صوره مع حسين الجسمي عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "تشرفت بلقاء النجم الإماراتي حسين الجسمي في برج العرب بدبي، شكرًا على وقتك وقلبك الأبيض"، وظهرت في الصور ساعة ثمينة اعتقد المتابعون أن حسين الجسمي أهداها له، مما أثار حالة من الجدل.