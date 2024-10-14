لهذا السبب.. ريهام سعيد تتصدر تريند محركات بحث جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت اسم الإعلامية ريهام سعيد تريند محركات بحث جوجل، فور اعلان القبض على التيك توكر كروان مشاكل،من داخل منزله بمنطقة حدائق القبة، وذلك على خلفية البلاغ المقدم من مذيعة، والتى وجهت له خلاله اتهامات السب والقذف لشخصها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك".

فيما قضت محكمة جنح حدائق القبة، أمس السبت، برفض المعارضة المقدمة من "التيك توكر" كروان مشاكل وتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.

تعود أحداث الواقعة، بتلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من زوجة شقيق كروان مشاكل تتهمه بالتعدي عليها بالضرب بسبب خلافات نشبت بينهما، لرغبته في قيامها بالتمثيل معه في فيديوهات التيك توك، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل وإحالته للمحاكمة أمام محكمة جنح حدائق القبة التى قضت بحبسه 3 أشهر، وقدم استئنافا على حكم حبسه وقضت اليوم المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم حبسه 3 أشهر.



أزمات في حياة الإعلامية ريهام سعيد

كانت القضية المعروفة إعلاميًا باسم "فتاة المول"، من أبرز الأزمات التي واجهت ريهام سعيد، حيث بدأ الأمر عندما استضافت فتاة تعرضت للتحرش من جانب أحد الأشخاص بمول تجاري، بعد ذلك ظهرت ريهام سعيد، ونشرت صورًا شخصية للفتاة؛ لتتهم الفتاة فريق عمل البرنامج بالاستيلاء على تلك الصور من هاتفها، وتعرضت ريهام سعيد لهجوم عنيف من الجمهور.

خطف الأطفال

لكن الأزمة الكبرى التي تعرضت لها، من خلال مقطع الفيديو التي أذاعته الإعلامية ريهام سعيد، في 22 من يناير 2018، عبر برنامجها "صبايا الخير"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، للحظة اتفاق شاب على بيع الطفلين بادعاء أنهما مخطوفان من إحدى دور الأيتام، وأنه سيقوم ببيعهما لأسرة عربية تكفلهما، بتحريضٍ من معدة البرنامج ومصور.



عملية تجميل فاشلة



أثارت ريهام سعيد ضجة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي فور اتهامها بالدكتور اللبناني نادر صعب عن فشله بإجراء عملية تجميل لها،وتصاعد الأمر للمحكمة،ونفي الأخير لتشويه العملية مؤكدا أنها مجرد دعاية متفق عليها.