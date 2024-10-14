تعرف على تفاصيل مسلسل "جذوة" لـ نبيلة عبيد

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد النجمة نبيلة عبيد لتحضير مسلسلها السعودي جذوة، المقرر عرضه قريبًا،ومن المقرر أن المسلسل يتكون من 7 حلقات، وهو من إخراج خالد الحجر، والعمل مصري سعودي مشترك، وما زال في مرحلة التحضيرات والكتابة.



وسوف تجسد نبيلة عبيد شخصية سيدة تتكلم باللهجة المصرية ومع تطور أحداث المسلسل تتكلم باللهجة السعودية.

آخر أعمال نبيلة عبيد

والجدير بالذكر ان آخر أعمال النجمة نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة، بمشاركة مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: نادية الجندي، نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، طارق عبد العزيز، مي الغيطي، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

وتدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحية عملية احتيال بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع في نفس الفيلا، أو سيكون لأحدهما الحق في تملك الفيلا دون الآخر.