تبدأ ب1200 جنيه.. تعرف على أسعار وشروط حفل عمر خيرت

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفلا موسيفيا ضخما، ومن المقرر إقامتها بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، 23، 24 سبتمبر المقبل.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت

وطرح موقع "تذكرتي" أسعار تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت، وقمست لثلاث فئات، ومنها:

الفئة الأولي تصل سعرها ل 1200 جنيه.

الفئة الثانية تصل سعرها ل1700 جنيه.

الفئة الثالثة تصل سعرها ل 1900 جنيه.

ومن تعليمات حضور الحفل: "سيتم فتح الأبواب قبل ساعة من بدء الحفل، ويُشترط الالتزام بالزي الرسمي المناسب. يجب الجلوس في المقعد المخصص وفقًا للتذكرة المحجوزة، ولا يُسمح بدخول الأطفال دون سن السابعة. التصوير ممنوع، ولا يمكن استرجاع أو استبدال التذاكر. ستُغلق أبواب القاعة، ولن يُسمح بالدخول مجددًا إلا خلال فترة الاستراحة".