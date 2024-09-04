تعرف على كلمات أغنية صناعة مصرية لـ مصطفى قمر

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرح مصطفى قمر أغنية جديدة بعنوان "صناعة مصرية" الأغنية من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.



كلمات الأغنية

لما بيتمختر يتمختر

الهزة تزيد

ييجي 100 ريختر

وأما بيتحرك

بيحرك

في قلوب الناس

وأما بيتدلع بيولع

اهرب احسن

كان غيرك اجدع

دي عينيه الحلوين

تخطف تخطف

احمينا يارب.. يارب الطف

مش ممكن مانبصش بصة ده الغالي الحلو العسلية

وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية

وأما بيتزربن يتزربن

يا خرابي عليه

عصبي يجنن

ولا اما يهدي ويعدي ويقول للأرض مفيش قدي

ما هو زيه جميل

مفيش اثنين

مع أن كتير فيه بنات حلوين

ده في حتة لوحده متربع ويهل علينا

شمس بتطلع

مش ممكن مانبصش بصه ده الغالي الحلو العسلية

وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية.

آخر أعمال مصطفي قمر



الجدير بالذكر أن فيلم أولاد حريم كريم، هو آخر أعمال مصطفى قمر في السينما، إذ يتناول العمل في إطار درامي حول علاقة حب تنشأ بين كريم حسين وآيلا، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما هالة ودينا.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم



ويشارك في بطولة فيلم أولاد حريم كريم مجموعة من النجوم، منهم: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.