فلسطين: ارتفاع شهداء قصف الاحتلال الاسرائيلي على مخيم الشاطئ لـ 9 شهداء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - ارتفعت حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة إلى 9 شهداء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية اليوم الأحد قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة "أسماء" التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد تسعة مواطنين بينهم ثلاثة صحفيين هم: سائد رضوان، وحنين بارود، وحمزة أبو سليمة، وإصابة آخرين.

يذكر أن الاحتلال تعمد مرتين قصف المدرسة المذكورة، كانت آخرهما في التاسع عشر من الشهر الجاري، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.