أخبار اليمن : هاتف نجل داعية شهير يورط عائلته

هاتف نجل داعية شهير يورط عائلتهأصدرت النيابة العامة المصرية قرارا بحبس نجل داعية شهير احتياطيا لمدة 4 أيام بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض.

وكشفت التحقيقات الجارية تفاصيل غير متوقعة حول حياة أسرة الداعية، الذي زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه محمد حسان.

وخلال تفتيش هاتف المتهم، ظهرت أدلة تُورط أفرادا من أقاربه، مما أدى إلى القبض عليهم خلال الساعات الماضية، وعرضهم على النيابة لاستكمال التحقيقات، وفقاً لموقع المصري اليوم.

وبدأت الأحداث عندما اشتبهت دورية أمنية بسيارة فارهة في شوارع 6 أكتوبر، كان بداخلها نجل الداعية برفقة شخص تبين لاحقا أنه مدير تسويق بإحدى القنوات الفضائية الكبرى.

وعند تفتيش السيارة، عثر رجال الشرطة على 4 قطع من الحشيش، و3 أقراص تامول، وسلاح أبيض عليه آثار مخدرات، ما أثار صدمة المحققين وأضفى على القضية أبعادا إضافية.

وبعد ضبط هاتف نجل الداعية، وجدت النيابة محادثات تشير إلى تواصله مع موزعي مخدرات، إضافة إلى صور له حاملا سلاحا ناريا، وصورا لأبناء شقيقة الداعية في محافظة الدقهلية، وهم يتباهون بحمل أسلحة نارية.

وفي إطار التحقيقات، ظهر مقطع فيديو لنجل الداعية برفقة شابين مسلحين، حيث اعترف لاحقا بأنهما أصدقائه، أحدهما محاسب والآخر طالب هندسة، وكلاهما من منطقة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وبناء على اعترافات المتهم، قامت قوة أمنية خاصة بإلقاء القبض على الشقيقين، اللذين أكدا أن الفيديو كان خلال حفل زفاف شقيق المتهم.

وأثارت تفاصيل القضية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال نشطاء إن تصرفات المتهم قد تسيء لسمعة والده. وأشارالبعض الآخر إلى ضرورة تحري الحذر في إطلاق الأحكام، مشددين على عدم تحميل الأب ذنب أخطاء الأبناء.

وعبّر آخرون عن استيائهم من طبيعة حياة بعض الشخصيات العامة وأبنائهم، وما يعكسه ذلك من ازدواجية في السلوك بين ما يُقال علنا وما يمارس في الخفاء.