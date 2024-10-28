بايدن يدلي بصوته في التصويت المبكر رغم انسحابه من سباق الرئاسة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيشارك في التصويت المبكر اليوم الإثنين، في انتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من نوفمبر. وتعد هذه الخطوة ضمن التقاليد التي يتبعها العديد من الأميركيين للإدلاء بأصواتهم قبل يوم الانتخابات.

وكان بايدن قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي هذا العام، ليخوض المنافسة الحالية الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، أمام مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

وفي سياق الحملة الانتخابية، وصف بايدن الأربعاء الماضي ترامب بأنه "تهديد للديمقراطية"، مشيرًا إلى أن زعماء العالم يشعرون بالقلق من احتمالية عودة ترامب إلى البيت الأبيض وتأثير ذلك على "الحكم الديمقراطي" عالميًا.