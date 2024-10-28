انت الأن تتابع خبر رسمياً…عودة رينارد مديراً فنياً للمنتخب السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم عن عودة الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب الأول السعودي لكرة القدم،وذلك بعد رحيل الإيطالي روبرتو مانشيني عن تدريب الفريق.

وقد نشر الحساب الرسمي للإتحاد السعودي عبر منصة إكس مقطع فيديو بعنوان لقد عاد وظهر فيه رينارد متحدثاً،وتحث رينارد قائلاً: لم أكن أنوي الرحيل ولكن عندما يطرق وطنك بابك يجب عليك أن تجيب،وتابع علاقتي بالسعودية واللاعبين جيدة جداً ولا يمكن أن أنساها،قصتي لم تنتهي بعد والحمد لله لقد عدت من جديد.

وسبق لينارد قيادة المنتخب الأخضر في الفترة من يوليو ٢٠١٩،حتى مارس ٢٠٢٣،وكان أبرز إنجاز له هو التأهل إلى كأس العالم ٢٠٢٢ وتحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين في المباراة الافتتاحية،قبل أن يكون التانجو هو بطل البطولة في النهاية.

وكان رينارد قد ترك المنتخب السعودي من أجل تولي تدريب منتخب فرنسا للسيدات،قبل أن يتقدم بإستقالته بعد الإخفاق في دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.