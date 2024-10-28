زلزال قوته 5 درجات يضرب تركيا..

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:57 صباحاً - ضرب زلزال بلغت قوته5 درجات على مقياس ريختر محافظة أضنة جنوب تركيا مساء الأحد، وهزّ مدينة قيصري وسكان آخرين في المنطقة.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان لها أن الزلزال وقع في الساعة 20:07 بالتوقيت المحلي (17:07بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه في منطقة كوزان في أضنة.

وقالت إن الزلزال بلغت قوته 5 درجات ووقع على عمق 20.13كم تحت سطح الأرض.

كما شعر سكان ولايات تركية أخرى (عثمانية وغازي عنتاب وقيصري) بالزلزال وأصيبوا بالهلع.

وفي بيان أوردته وكالة الأناضول، قال محافظ أضنة يافوز سليم كوجر إنه لم يتلق أي تقارير عن أضرار ناجمة عن الزلزال وأن الرصد مستمر.