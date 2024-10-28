عامل نظافة تركي يعيد مبلغ مادي لصاحبه بعد أن حصل عليه بالخطأ

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:57 صباحاً - أعاد أوزكان إديك، وهو عامل نظافة تركي يبلغ من العمر 42 عاماً، مبلغ23 مليون ليرة تركية (670,000 دولار أمريكي) إلى صاحبه الشرعي بعد أن أودع عن طريق الخطأ في حسابه.

وقد اتصل بخدمة عملاء البنك الذي يتعامل معه، والذين أكدوا لهأن الإيداع تم عن طريق الخطأ وأعاد الأموال قبل أن يخبر أحداً.

وقد أثارت صرفه ردود فعل متباينة، حيث أشاد البعض بنبله وأشار آخرون إلى أنه كان ينبغي على البنك أن يتحمل المسؤولية.

وقال إيديك، الذي يكسب رزقه من وظيفة متواضعة، إنه لم يفكر مرتين في إعادة المال لأنه ”حرام“ وكان عليه أن يفعل الشيء الصحيح.