ميكيل أرتيتا: فريقي كان مذهلاً أمام ليفربول

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:57 صباحاً - امتدح ميكل أرتيتا، مدرب فريق آرسنال الإنكليزي لاعبي فريقه على الأداء القوي أمام ليفربول في التعادل 2-2 في الدوري الإنكليزي الممتاز، مساء أمس الأحد.

وقال أرتيتا في تصريحات بعد المباراة: أعتقد أن الأداء بصفة عامة، ووفقاً للظرف المتاحة، كان إيجابياً جداً، وفعلنا الكثير من الأمور الرائع، لكن من المحبط ألا نفوز لأني أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل.

وأضاف المدرب الإسباني: لقد كنا الأكثر سيطرة وأصحاب الفرص الأخطر، ولم نستقبل تقريباً أي فرصة خطيرة، بل أهدينا المنافسين هدفين.. في ظل كل الظروف في الأسابيع الأخيرة وكل الإصابات والمواقف، فإن الفريق كان مذهلاً.