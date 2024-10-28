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مؤشر جديد على قرب تولي تشافي تدريب مانشستر يونايتد

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - أثارت نوريا كونيرا، زوجة تشافي هيرنانديز، المدرب السابق لفريق برشلونة، المزيد من التكهنات خلال الساعات الماضية، حول وجهة تشافي التدريبية المقبلة.

ونشرت كونيرا، على حسابها بشبكة “إنستجرام”، صورة لتشافي مع نجله الذي يرتدي قميص مانشستر يونايتد.

وكانت تقارير صحفية عديدة، أفادت أن تشافي يعد من أبرز المرشحين لتولي تدريب مانشستر يونايتد، خلفاً للهولندي، إريك تين هاج..

كما كشفت التقارير، أن وفداً من النادي الإنكليزي برئاسة عمر برادة (المدير التنفيذي) كان متواجداً في برشلونة، يوم الخميس الماضي.

وتزداد الضغوط على المدرب الهولندي وخاصة بعد الخسارة أمام وست هام، بنتيجة 2-1، أمس الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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