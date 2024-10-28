اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الشارقة والعين يحصدان جائزة “دوري الجماهير”

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر الشارقة والعين يحصدان جائزة “دوري الجماهير” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الاثنين، عن الأندية الفائزة بمبادرة “دوري الجماهير” للجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وفي فئة النادي الضيف، حقق الشارقة المركز الأول وحصل على جائزة مالية قدرها (40 ألف درهم)، وجاء الوصل في المركز الثاني مع جائزة مالية قدرها (30 ألف درهم).

أما في فئة النادي المضيف، حقق العين المركز الأول وحصل على جائزة مالية قدرها (60 ألف درهم)، وجاء شباب في المركز الثاني مع جائزة مالية قدرها (40 ألف درهم).

ومع ختام الجولة السادسة، يتصدر شباب الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن وصيفه الشارقة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا