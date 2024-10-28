الشارقة والعين يحصدان جائزة “دوري الجماهير”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الاثنين، عن الأندية الفائزة بمبادرة “دوري الجماهير” للجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وفي فئة النادي الضيف، حقق الشارقة المركز الأول وحصل على جائزة مالية قدرها (40 ألف درهم)، وجاء الوصل في المركز الثاني مع جائزة مالية قدرها (30 ألف درهم).

أما في فئة النادي المضيف، حقق العين المركز الأول وحصل على جائزة مالية قدرها (60 ألف درهم)، وجاء شباب الأهلي في المركز الثاني مع جائزة مالية قدرها (40 ألف درهم).

ومع ختام الجولة السادسة، يتصدر شباب الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن وصيفه الشارقة.