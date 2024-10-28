انت الأن تتابع خبر معلومة 99% من الناس مش عارفينها!!.. استشاري نساء يوضح هل القطط تسبب العقم والإجهاض؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد القطط من أكثر الحيوانات الأليفة شعبية في العالم، حيث تحتل مكانة خاصة في قلوب الكثيرين، ومع ذلك، يتساءل البعض عما إذا كانت تربية القطط تؤثر على صحة النساء الإنجابية، خاصة فيما يتعلق بالعقم، سنستعرض في هذا المقال المعلومات المتاحة حول هذا الموضوع.

العلاقة بين القطط والعقم

يعتقد البعض أن القطط قد تسبب عقمًا للنساء بسبب وجود طفيلي يعرف باسم “توكسوبلازما غوندي”، الذي يمكن أن ينتقل من القطط إلى البشر، يعتبر هذا الطفيلي شائعًا في براز القطط، ويمكن أن يُصاب به الإنسان عند التعامل مع الرمل الملوث أو عند تناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا، لكن على الرغم من وجوده، فإن خطر الإصابة بالعدوى من القطط يعتبر منخفضًا للغاية، خاصة مع اتخاذ احتياطات بسيطة.

الأبحاث والدراسات

تشير الأبحاث العلمية إلى أن العدوى الناتجة عن “توكسوبلازما” يمكن أن تؤثر على صحة المرأة الحامل، لكنها لا تُعتبر سببًا مباشرًا للعقم، في بعض الحالات، قد تتسبب العدوى في مشكلات صحية للأجنة، لكن ذلك لا يعني أن القطط تسبب العقم بشكل عام.

الوقاية والنصائح