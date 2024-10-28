شاب يمني يفجر قنبلة بشقيقته القاصر فما القصة؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:57 صباحاً - أفاد مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية بأن مواطناً يمنياً في محافظة العرضية جنوب اليمن أقدم على تفجير قنبلة يدوية استهدفت شقيقته(ريما)البالغة من العمر 14 عاماً، وأصابت شظايا القنبلة أجزاء مختلفة من جسدها مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

وبحسب مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، فإن الجاني البالغ من العمر 28عاماً قام بتفجير القنبلة اليدوية على شقيقته(ريما) بسبب خلافات ومشاكل عائلية.

وعلى إثر الحادثة،ألقت شرطة الضالع القبض على المشتبه به واحتجزته للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في ما تم نقل الفتاة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج