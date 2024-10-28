انت الأن تتابع خبر "اوع تعمل كده تاني"... اتجنب الضغط على حب الشباب.. طرق صحية للتخلص منه بدون ترك آثار... اليك الطريقة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حب الشباب من المشاكل الشائعة اللي بتواجه كتير من الناس، وكتير منهم بيعملوا عادات خاطئة بتزود المشكلة بدل ما تحلها، كتير من الناس بيلجأوا لضغط البثور أو استخدام منتجات كيميائية قوية، وده بيؤدي لتهيج البشرة وظهور ندبات.

العادات الخاطئة

ضغط البثور: من أشهر العادات الغلط، لأنها بتسبب انتشار البكتيريا وبتزيد من الالتهابات، الحل هو عدم لمس البثور أو العبث بها، وفي حالة الضرورة، يفضل الذهاب لأخصائي جلدية.

استخدام منتجات قوية: البعض بيفكر إنه لو استخدموا منتجات كيميائية قوية، هيخلصوا من حب الشباب بسرعة، لكن ده بيسبب جفاف للبشرة، الحل هو استخدام منتجات تحتوي على مكونات معتدلة زي حمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد.

الإهمال في تنظيف البشرة: عدم غسل الوجه بانتظام بيؤدي لتراكم الأوساخ والزيوت وده بيزيد من فرصة ظهور حب الشباب، لازم تغسلي وجهك مرتين يوميا بغسول لطيف.

عدم ترطيب البشرة: الاعتقاد إن البشرة الدهنية مش محتاجة لترطيب غلط، عدم الترطيب بيزود إنتاج الزيوت، فلازم استخدام مرطب خالٍ من الزيوت.

الطريقة الصحيحة للتخلص من حب الشباب