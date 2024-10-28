نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف حساب خامنئي على منصة "إكس" بعد منشور بالعبرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوقفت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" حسابًا جديدًا يعود للمرشد الإيراني علي خامنئي، بعد نشره رسائل باللغة العبرية. وتم تعليق الحساب صباح الإثنين، حيث ظهرت رسالة تفيد بأن "إكس" تتخذ إجراءات ضد الحسابات التي تنتهك سياساتها، دون توضيح ماهية المخالفات المحددة.

ولم تصدر منصة "إكس"، التي يمتلكها إيلون ماسك، تعليقًا رسميًا حول القرار، رغم طلب وكالة "أسوشيتد برس" توضيح الأسباب. ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من إعلان إسرائيل عن هجمات استهدفت إيران بشكل علني يوم السبت الماضي.

وفي خطاب له يوم الأحد، علق خامنئي على الهجمات الإسرائيلية قائلًا إنه "لا ينبغي تضخيمها ولا التقليل من شأنها"، دون الدعوة إلى رد فعل صريح. وأطلق الحساب رسالته الأولى بالعبرية قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم."

من الجدير بالذكر أن مكتب خامنئي يدير عدة حسابات على منصة "إكس" ويقوم بنشر رسائل بلغات مختلفة، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها منصات التواصل الاجتماعي إجراءات مماثلة؛ ففي فبراير الماضي، أغلقت "ميتا" حسابات المرشد على فيسبوك وإنستغرام بسبب منشورات داعمة لحركة حماس بعد هجومها على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023.