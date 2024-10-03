نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوفاكيا مستعدة لاستعادة العلاقات مع روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو عن استعداد بلاده لاستعادة العلاقات مع روسيا إذا ما انتهت الحرب خلال ولايته.

جاء ذلك في تصريحات فيتسو خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، حيث تابع: "إذا انتهت الحرب خلال ولاية هذه الحكومة، فسأبذل قصارى جهدي لاستعادة العلاقات الاقتصادية والطبيعية مع روسيا، سأفعل كل ما بوسعي نظرا لحاجة الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، وحاجة روسيا بطبيعة الحال إلى الاتحاد الأوروبي".

وأشار فيتسو كذلك إلى أنه، وبمرور الوقت، أصبح كثير من السياسيين يدركون الآن أنه لا يوجد حل عسكري للصراع بأوكرانيا، وتابع: "تلك حقيقة تؤكدها كلمات العديد من السياسيين الذين يتحدثون بالفعل عن تنازلات، وعن أن أوكرانيا يجب أن تستعد لنوع من التسوية".

وكان الرئيس التشيكي بيتر بافل قد أشار، مايو الماضي، في مقابلة مع "سكاي نيوز"، إلى ضرورة إنهاء الصراع العسكري في أوكرانيا وبدء المفاوضات.