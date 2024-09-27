نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- احتجاجات عربية في الأمم المتحدة رفضًا لخطاب نتنياهو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد أروقة الأمم المتحدة اليوم احتجاجات عربية واسعة تعبيرًا عن رفض خطاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس للغاية، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وقد تجمع عدد من ممثلي الدول العربية في مقر الأمم المتحدة للتعبير عن استيائهم من السياسات الإسرائيلية وممارساتها بحق الفلسطينيين.

الاحتجاجات لا تعكس فقط موقف الدول العربية، بل تمثل أيضًا صوت الملايين من الناس الذين يطالبون بالعدالة وحقوق الإنسان في وجه السياسات التي يعتبرونها غير عادلة.

احتجاجات دبلوماسية في الأمم المتحدة

غادر عدد من الوفود الدبلوماسية قاعة الأمم المتحدة مع بدء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وقد جاءت هذه الخطوة في إطار رفض الدول العربية والأطراف المؤيدة للسلام للإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال، والتي اعتبروها تمثل اعتداءً على حقوق الإنسان.

دعوات للانسحاب من اجتماعات الجمعية العامة

في وقت سابق، دعا عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، القادة والزعماء إلى الانسحاب من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء كلمة نتنياهو، مشددًا على أن هذه الخطوة تعبر عن أدنى مستوى من الرفض والإدانة لحرب الإبادة.

وأضاف الرشق: "هل يعقل أن يستمع قادة العالم إلى هتلر في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟"، مشيرًا إلى أن نتنياهو يُعتبر "هتلر الصغير" حيث يُعد المسؤول المباشر عن جرائم الإبادة الجماعية في غزة، والتي استمرت لأكثر من عام، بالإضافة إلى تصعيده العدواني وارتكابه المجازر بحق المدنيين في لبنان.

وأكد الرشق أن نتنياهو تسبب في مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، بينهم 17 ألف طفل و200 رضيع، ودمر البنية التحتية من مشافٍ ومساجد وكنائس، موضحًا أنه قصف غزة بخمس وثمانين ألف طن من المتفجرات، مستمرًا في جرائمه بينما يتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية.

وشدد على أن السلم البشري يستدعي اعتقاله ومحاسبته، وأن أقل ما يمكن القيام به هو مقاطعة كلمته، وتركه يتحدث فقط لمن فقدوا إنسانيتهم ورضوا بأن يكونوا في الجانب المظلم من التاريخ الذي يُكتب الآن.