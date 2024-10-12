نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيسي عن قائمة المنتجات المستوردة: "بتلوموني الدولار غلي ليه؟" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جدول أكبر المنتجات التي تم استيرادها منذ عام 2014 إلى 2023، قائلا: "بتلوموني الدولار غلي ليه؟ مش بقول إننا نقفل البلد".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، اليوم السبت، أن الحلول موجودة مع المصريين، متابعا: "هناك فرصة عمل للإنتاج لمصر وتوفير فرص عمل".

وتابع: "معقول مش عارفين نجيب شركات السيارات عشان تكفي طلبنا في مصر، بدل ما نستوردها، ممكن نستورد نسبة".