نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين.. الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين تستضيف سفير روسيا بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم لجنة الشؤون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، بعد غدٍ الإثنين، في حوار مفتوح، السفير الروسي بالقاهرة، جيورجيو بوريسينكو، وذلك فى تمام الواحدة ظهرًا.

صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة، حسين ومقرر لجنة الشؤون الخارجية والعربية بها.

وأوضح "الزناتي" أن السفير الروسى سيتناول في اللقاء موقف بلاده مما يجري في المنطقة، خاصةً في غزة، ولبنان، وليبيا، والسودان، والدور الروسي الذي يمكن أن تقوم به في ظل هذا الصراع الدائر بها، وحربها مع أوكرانيا، ومستقبل مايمكن أن نسميه بالنظام العالمي القادم.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إلى ما يحدث الآن في المنطقة يحتاج إلى مزيدٍ من الاطلاع على مواقف الدول المؤثّرة في العالم ومتغيراته، ومن بينها روسيا، كواحدة من القوى الدولية المؤثّرة في العالم، ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء في التوقيت الراهن للسفير الروسي بالقاهرة، وهو ماجعل لجنة الشؤون الخارجية بالنقابة تنظم هذا اللقاء.

وقال "الزناتي" إن من قام بالإعداد لهذا اللقاء، هو الزميل الصحفي أبوالحسين غنوم، وأنه سيقام بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.