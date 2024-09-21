23.. أكتوبر.. هاريس تتحدى ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس اليوم السبت، قبول دعوة من شبكة "سي إن إن" في 23 أكتوبر المقبل، لمناظرة أخرى أمام منافسها دونالد ترامب.

وقالت رئيسة الحملة جين أومالي ديلون في بيان: "نائبة الرئيس هاريس مستعدة لفرصة أخرى لمشاركة المنصة مع دونالد ترامب. لا ينبغي أن يواجه دونالد ترامب أي مشكلة في الموافقة على هذه المناظرة".

وكتبت هاريس على منصة "إكس"، يوم السبت، أنها "ستقبل بكل سرور مناظرة رئاسية ثانية" وأنها تأمل أن "ينضم" إليها ترامب في 23 أكتوبر.

وفي الأسبوع الماضي، أشار ترامب إلى أنه قد يكون منفتحا على المشاركة في مناظرة رئاسية ثالثة بعد مواجهته مع هاريس في العاشر من سبتمبر الجاري، التي استضافتها شبكة ABC في فيلادلفيا.

وقال للصحفيين في كاليفورنيا، بعد نشره سابقا على منصة Truth Social: "ربما إذا كنت في حالة مزاجية مناسبة، فلن تكون هناك مناظرة ثالثة".

وفي الأسبوع الماضي، رفضت حملة هاريس إعلان ترامب بعدم إجراء مناظرة أخرى، حيث قال أحد كبار المستشارين إن الرئيس السابق "يغير موقفه كل يوم". وفي الوقت نفسه، دعت هاريس على الفور إلى مناظرة أخرى، قائلة: "أعتقد أننا مدينون بذلك للناخبين".

هذا وأشارت استطلاعات رأي لقناة "سي إن إن"، وكذلك لوكالة "رويترز"، أجرتها بالتعاون مع مؤسسة Ipsos لدراسة الرأي العام، إلى تقدم هاريس على ترامب في المناظرة السابقة، لكن الفارق بين المرشحين لا يزال ضئيلا.