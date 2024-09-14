نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصف صاروخ مكثف من لبنان يستهدف الشمال الإسرائيلي (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منطقة صفد في شمال إسرائيل تصعيدًا جديدًا، حيث أُطلق اليوم 20 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه المنطقة.

وفقًا للقناة الإسرائيلية الـ«11»، لم تُسجل إصابات جراء هذا الهجوم، لكن التقارير الإعلامية أكدت أن الهجمات استهدفت عدة مناطق غير مخلاة من السكان في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل.

تفاصيل الهجمات

الصفارات الإنذار

دوت صفارات الإنذار في أكثر من 15 بلدة في الجليل الأعلى وصفد وجنوب بحيرة طبريا.

المناطق المتضررة

صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة في «روش بينا» وشمال بحيرة طبريا بالجليل الأعلى، مما أدى إلى اندلاع حرائق.

التقارير العالمية

نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن آموس هوكشتاين، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيصل إلى إسرائيل يوم الاثنين المقبل لمناقشة التوترات مع لبنان.

ردود الفعل والتطورات السياسية

البيت الأبيض

أكد أن زيارة هوكشتاين تأتي في إطار الجهود الأمريكية لخفض التصعيد وتجنب توسع الصراع.

تصعيد الحدود

يشهد الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدًا متزايدًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلن حزب الله دعمه لقطاع غزة ورفضه العدوان الإسرائيلي، مما زاد من حدة التوترات بين الجانبين.