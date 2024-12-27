وفاة كلوديا باكاريني: رحيل عميدة إيطاليا عن عمر ناهز 114 عامًا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:55 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

شهد العالم رحيل شخصية استثنائية، فقد توفيت كلوديا باكاريني، أكبر معمرة في إيطاليا، عن عمر ناهز 114 عامًا. رحلت باكاريني عشية عيد الميلاد في منزلها، تاركة خلفها إرثًا حافلًا بحياة طويلة وعمر مديد.

ولدت باكاريني في 13 أكتوبر 1910، وشهدت أحداثًا تاريخية هامة مثل الحربين العالميتين. عاشت حياة مليئة بالتجارب والخبرات، وعُرفت بشغفها بالبيانو والكلمات المتقاطعة والتطريز.

حياة استثنائية:

كانت باكاريني من بين أطول عشرة أشخاص عمراً في العالم، وقد حظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام نظراً لعمرها المميز. عاشت حياة بسيطة مليئة بالحب والعطاء، وقدوة للعديدين في البحث عن طول العمر والصحة.

سر طول العمر:

لطالما تساءل الكثيرون عن سر طول العمر الذي تتمتع به باكاريني. وعلى الرغم من عدم وجود إجابة قاطعة، إلا أن العلماء يعتقدون أن العوامل الوراثية، والنظام الغذائي الصحي، والحياة الاجتماعية النشطة، تلعب دورًا هامًا في تحقيق عمر طويل.

إرث باكاريني:

تعتبر وفاة باكاريني خسارة كبيرة لإيطاليا والعالم أجمع. ورغم رحيلها الجسدي، إلا أن إرثها سيظل حياً في قلوب من عرفوها وأحبّوها. ستظل قصتها مصدر إلهام للكثيرين، وتشجعهم على العيش حياة طويلة وصحية.