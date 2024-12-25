الدوري التونسي: قوافل قفصة يستضيف الترجي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - يلتقي قوافل قفصة والترجي، اليوم الأربعاء، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشرة من البطولة التونسية بكرة القدم.

ستواجد فريق قوافل قفصة قبل هذه المباراة في المركز الأخير بـ 4 نقاط فقط، فيما يتواجد الترجي في المركز الخامس بـ 20 نقطة.

ويتصدر الاتحاد المنستيري ترتيب فرق الدوري التونسي بـ 26 نقطة، يليه الإفريقي بـ 25 نقطة، ولكل من الترجي الجرجيسي والملعب التونسي 24 نقطة.