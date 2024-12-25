وصفة ولا أشهى لتحضير الأرز البخاري بالدجاج

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - طريقة تحضير الأرز البخاري بالدجاج

إذا كنت من محبي الأطعمة الشرقية والوصفات التقليدية، فإن الأرز البخاري بالدجاج يعد من الأطباق الشهية والمحببة للكثيرين. يتمتع هذا الطبق بنكهة مميزة بفضل استخدام التوابل المتنوعة والتي تضيف طعماً رائعاً للطبق. هنا، سنعرض لك طريقة تحضير الأرز البخاري بالدجاج خطوة بخطوة لتحصل على تجربة لذيذة وممتعة.

المكونات

إليك قائمة المكونات التي ستحتاجها لتحضير الأرز البخاري بالدجاج:

4 أكواب من الأرز البسمتي

1 دجاجة مقطعة إلى أرباع

2 بصل كبير مفروم

2 جزرة مبشورة

5 فصوص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

ملعقة كبيرة كمون مطحون

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

4 حبات قرنفل

4 حبات هيل

عود قرفة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الذوق

لوز أو صنوبر محمص للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير

إتبع الخطوات التالية لتحضير طبق الأرز البخاري بالدجاج اللذيذ:

ابدأ بغسل الأرز جيداً ثم انقعه في الماء لمدة ساعة. في وعاء كبير، سخّن الزيت على نار متوسطة وأضف البصل المفروم وقلّب حتى يذبل ويصبح ذهبي اللون. أضف الثوم والدجاج وقلّب المكونات معاً حتى يتحمّر الدجاج قليلاً. أضف الجزر المبشور والكمون والبهارات المشكلة وقلّب جيداً. أضف القرنفل والهيل وعصا القرفة واستمر في التقليب لبضع دقائق حتى تمتزج النكهات. صب الماء (حوالي 6 أكواب) على خليط الدجاج والتوابل واتركه يغلي. بعد أن يغلي الماء، اخفض الحرارة وغطي الوعاء، واترك الدجاج يطهى على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج. صفِّ الأرز المنقوع من الماء وأضفه إلى وعاء الدجاج. اضبط كمية الملح المطلوبة ورفع الحرارة حتى يغلي مجدداً. اخفض الحرارة وقم بتغطية الوعاء، واترك الأرز ينضج على نار هادئة حتى يمتص كل السائل وينضج تمامًا (حوالي 15 دقيقة).

الهنا والشفا! يمكنك تقديم الأرز البخاري بالدجاج ساخناً ومزيناً باللوز أو الصنوبر المحمص حسب الرغبة. بالتأكيد، سيعجب ضيوفك وأفراد عائلتك بهذه الوجبة الشهية.