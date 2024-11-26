فيرجيل فان دايك: نريد أن نسيطر ونفوز على ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - قال فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنكليزي، في تصريحات لصحيفة (ليفربول إيكو) قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، غداً الأربعاء: لأكون صريحاً، لا أحتاج إلى شعور بالانتقام لأكون مستعداً، لكنها دوري أبطال أوروبا، إنها مباراة كبيرة، ومواجهة جميلة جداً للجماهير المحايدة ونريد أن نسيطر ونحقق الفوز.

ولم يسبق أن فاز فان دايك على ريال مدريد أبداً، وعن ذلك قال: لم أهزمه من قبل… هذا الرقم قبيح، لذلك علينا أن نتعافى ونكون مستعدين لهذه المباراة.