نشكركم على متابعتكم خبر ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بتعليقها على “الأسد الملك” وتستعد لرمضان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة من فيلم الكارتون الشهير “الأسد الملك” مع تعليق أثار تساؤلات الجمهور.

“دايماً الندالة مش بتيجي غير من الناس اللي أنت كنت كويس، وجدع معاهم”، هكذا علقت ياسمين على الصورة، مضيفة كلمة “تتبروز” التي أضافت المزيد من الغموض والجدل للمنشور.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، حيث عبر البعض عن اتفاقهم مع رأي ياسمين، بينما أبدى آخرون آراء مختلفة. وأشار بعض المتابعين إلى أنهم يمرون بتجارب مشابهة، وأن الندالة غالبًا ما تأتي من الأشخاص المقربين.

عودة ياسمين عبد العزيز إلى الدراما الرمضانية

في سياق آخر، تستعد ياسمين عبد العزيز للعودة إلى السباق الرمضاني بمسلسل جديد بعنوان “وتقابل حبيب”. يجمع المسلسل بين الدراما الاجتماعية والتشويق، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها ياسمين عبد العزيز.

نجاحات سابقة

يأتي مسلسل “وتقابل حبيب” بعد نجاح مسلسل “ضرب نار” الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا. حيث قدمت ياسمين خلاله شخصية قوية ومختلفة، مما أكد موهبتها الفنية وتمكنها من تقديم أدوار متنوعة.