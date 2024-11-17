نشكركم على متابعتكم خبر دوري ألأمم الأوروبية: إيطاليا تسقط أمام فرنسا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 10:58 مساءً - خسرت إيطاليا أمام فرنسا 1-3 في الجولة السادسة والأخيرة من دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم لحساب المجموعة الثانية من المستوى الأول.
سجل هدف إيطاليا اندريا كامبياسو (د 35) وسجل أهداف فرنسا أدريان رابيو (د 2 و65) ولاعب إيطاليا جوليلمو فيكاريو خطأ في مرماه (د 33).
وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة فاز الكيان الصهيوني على بلجيكا 1-0.
الرتيب النهائي للمجموعة
1- فرنسا: 13 نقطة
2- إيطاليا: 13 نقطة
3- بلجيكا: 4 نقاط
4- الكيان الصهيوني: 4 نقاط