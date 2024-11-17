محمد صلاح: يجب الابتعاد عن المقارنات مع عمر مرموش

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - وجه محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، نصيحة لمواطنه، عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، مشيراً لرفضه المقارنة بينه وبين مرموش.

وخلال تواجده في معرض الشارقة للكتاب، قال محمد صلاح: “عندما ذهبت إلى بازل بدأت أشاهد ماذا يفعل اللاعب الأوروبي، لأن هنالك فارقاً بين مصر والخارج”.

وأضاف: “لقد عرفت لماذا الأوروبيين ناجحون، حيث يقوم اللاعبون بعمل جلسات الاستشفاء بشكل دائم بالإضافة إلى المواظبة على التدريبات وصالة الجيم، لذلك كنت أتبع هذه الخطوات في بداية مسيرتي ومحاولة فعل المزيد”.

وتابع: “كنت أطمح أن أكون الأفضل بينهم، لكي يعلموا أنه هنالك شخصاً ناجحاً قادماً من الوطن العربي وقادراً على فعل ذلك”.

وعن نصيحته لـ عمر مرموش، قال صلاح: “مرموش لديه إمكانيات عالية ولاعب في غاية الأهمية للمنتخب الوطني ونادي فرانكفورت، كل ما أريده منه ومن الناس هو الابتعاد عن المقارنات”.

وأكمل: “يجب على الناس عدم مقارنته بي، ووصفه بأنه محمد صلاح الجديد وسيقوم بمسيرة أفضل، هذه التصريحات ستضعه تحت ضغط كبير ولا يجب أن يحدث ذلك”.

وأردف: “غير مقبول فكرة المقارنة بين لاعب ناجح منذ سنوات وآخر في بداية مشواره، يجب على مرموش أن يعيش تجربته الخاصة وعمل شيء مختلف عني في الاتجاه الذي يراه شخصياً”.

وعن تجربته مع تشيلسي، أجاب صلاح: “لم تكن تجربتي ناجحة معهم، ولم أقل أنه يتم اضطهادي من المدرب لأنني مصري وعربي، لقد نظرت للحياة بمنظور مختلف لكي أساعد نفسي على النجاح”.

وأكد صلاح: “في ذلك الوقت شاهدت الكثير من المقاطع على يوتيوب، وبالفعل ساعدتني على التغيير، ومن بين هؤلاء الذين ساهموا في تغيير أفكاري وعقليتي هم الدكتور إبراهيم الفقي، والاستاذ مصطفى محمود”.

وحول نصيحته لأي رياضي، أتم: “يجب على الرياضي أن يقرأ كثيراً في علم النفس، لأنه عندما تفهم الناس وقدرتك على التعامل معهم ستكون بمواقف جيدة”.