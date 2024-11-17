حسن الرداد يستذكر مأساة فقدان ابنته خاله في ذكرى ميلادها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - في لفتة مؤثرة، استذكر الفنان المصري حسن الرداد ذكرى وفاة ابنته خاله “دنيا” التي رحلت في حادث مأساوي. نشر الرداد عبر صفحته على فيسبوك صورة لـ”دنيا” وكتب عبارات مؤثرة معربًا عن حزنه الشديد لفقدانها.

حادثة مأساوية:

توفّيت دنيا الرداد وهي في ريعان شبابها، حيث كانت طالبة متفوقة في المرحلة الثانوية. وقد لاقت وفاتها اهتمامًا واسعًا من الجمهور الذي تعاطف مع الفنان حسن الرداد وأسرته.

ردود أفعال واسعة:

حصد منشور حسن الرداد آلاف التعليقات من الجمهور الذي عبّر عن تعازيه الحارة للفنان وأسرته. كما تذكر الكثيرون الحادث الأليم الذي أصاب العائلة.

عودة قوية للفنانين:

يأتي هذا المنشور في وقت يستعد فيه حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم لتصوير مسلسل رمضاني جديد. يعود هذا العمل بـ إيمي إلى الدراما بعد غياب دام ست سنوات، مما يزيد من التوقعات حول هذا العمل المشترك.

رسالة إنسانية:

من خلال هذا المنشور، يوجه حسن الرداد رسالة إنسانية مؤثرة عن قوة العائلة والترابط الأسري، ويذكرنا بأهمية تذكر أحبائنا الذين رحلوا.