نشكركم على متابعتكم خبر تعرفي إليها.. طرق علاج المصابين بدوالي الساقين وكيفية الوقاية منها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

إن دوالي الساقين هي إحدى المشكلات الصحية التي تؤثر على العديد من الأشخاص، وخاصة النساء. حيث تظهر هذه الحالة على شكل أوردة متورمة وملحوظة تحت سطح الجلد، وعادة ما تكون زرقاء أو بنفسجية. بينما قد تكون دوالي الساقين غير مؤلمة في بعض الأحيان، إلا أنها قد تسبب شعورًا بعدم الراحة وتؤثر على جودة الحياة.

في هذه المقالة، سنستعرض أسباب الإصابة بدوالي الساقين وطرق علاجها.

أسباب الإصابة بدوالي الساقين

1. العوامل الوراثية

تلعب الوراثة دورًا كبيرًا في الإصابة بدوالي الساقين. إذا كان لدى أحد أفراد العائلة تاريخ مع الدوالي، فإن الشخص يكون أكثر عرضة للإصابة بها. يُنصح بمراقبة التاريخ العائلي والاستعداد لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

2. العمر

تزداد احتمالية الإصابة بدوالي الساقين مع التقدم في العمر. مع تقدم السن، تفقد الأوردة مرونتها، مما يجعلها أقل قدرة على الحفاظ على تدفق الدم بشكل صحيح. هذا يؤدي إلى تجمع الدم في الأوردة وتورمها.

3. الجنس

تُعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بدوالي الساقين مقارنةً بالرجال. يُعزى ذلك إلى عوامل هرمونية، حيث تؤثر هرمونات الاستروجين على جدران الأوردة، مما يزيد من احتمالية ظهور الدوالي أثناء الحمل أو فترة الطمث.

4. الحمل

خلال فترة الحمل، يزداد حجم الدم في الجسم، مما يؤدي إلى الضغط على الأوردة في الساقين. هذا الضغط، بالإضافة إلى التغيرات الهرمونية، يمكن أن يُسهم في ظهور الدوالي.

5. نمط الحياة

تُعتبر العادات اليومية مثل الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة من العوامل المساهمة في ظهور دوالي الساقين. هذه الأنشطة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الضغط على الأوردة، مما يُسبب ضعف تدفق الدم.

طرق علاج دوالي الساقين

1. تغييرات نمط الحياة

تعتبر تغييرات نمط الحياة خطوة أولى مهمة في علاج دوالي الساقين. يُوصى بـ:

– ممارسة الرياضة: يساعد النشاط البدني، مثل المشي أو السباحة، في تحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات.

– تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة: من المهم التحرك بانتظام لتجنب تجمع الدم في الساقين.

– رفع الساقين: يُفضل رفع الساقين عند الجلوس أو الاستلقاء لتحسين تدفق الدم.

2. ارتداء الجوارب الضاغطة

تساعد الجوارب الضاغطة في تحسين الدورة الدموية وتقليل التورم. تعمل هذه الجوارب على الضغط على الساقين، مما يُساعد في دفع الدم إلى الأعلى ويقلل من الشعور بالثقل.

3. العلاج بالأدوية

في بعض الحالات، قد يُوصى باستخدام أدوية معينة تُساعد في تحسين الحالة. تشمل هذه الأدوية مضادات الالتهابات أو الأدوية التي تُعزز من صحة الأوردة.

4. الإجراءات الطبية

إذا كانت دوالي الساقين شديدة أو تسبب ألمًا شديدًا، قد تكون هناك حاجة إلى إجراءات طبية، مثل:

– الليزر: يتم استخدام الليزر لعلاج الأوردة المتورمة عن طريق تسخينها وإغلاقها.

– الحقن: يُمكن استخدام حقن معينة لإغلاق الأوردة المتضررة.

– العمليات الجراحية: في الحالات الأكثر خطورة، قد تكون هناك حاجة لإزالة الأوردة المتضررة جراحيًا.