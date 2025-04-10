رئيس الوزراء يسلم 22 كرسيا متحركا كهربائيا لذوي الهمم خلال زيارته لأسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 06:35 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة توجه اهتماما خاصا بأبنائنا من ذوي الهمم، وتضعهم في قلب أولوياتها، حيث يولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة حياتهم وتمكينهم في مختلف المجالات، من خلال إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز حقوقهم وتوفير فرص متساوية لهم في مجالات: التعليم، والعمل، والخدمات الصحية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال مراسم تسليم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر ديوان عام محافظة أسيوط، في ختام زيارته اليوم للمحافظة والتي يرافقه خلالها عدد من الوزراء والدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، 22 كرسيا متحركا كهربائيا لذوي الهمم من الفئات الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة.

من جانبها ، أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة نفذت عدداً من الأنشطة المُهمة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، في إطار جهود الدولة المصرية لدعم هذه الأسر، مشيرة إلى تسليم عدد من المُعينات الحركية والسمعية لذوي الإعاقة على مستوى محافظة أسيوط، وذلك في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتواصل الدائم مع ذوي الهمم والحالات الإنسانية.

بدوره ، أشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة تقدم مختلف أوجه الرعاية بذوي الهمم في ضوء رؤية الدولة نحو تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، وتحقيق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، بما يضمن لهم فرصاً متكافئة في التعليم والثقافة والرياضة، مشيرا إلى أنه تم إعفاء ذوي الهمم من المصروفات الدراسية في مختلف المدارس الحكومية بجميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى إعفائهم من الاشتراكات في مراكز الشباب وقصور الثقافة، وذلك في إطار دعمهم وتوفير فرص تعليمية وثقافية ورياضية مناسبة لهم، تحقيقاً للمساواة وتعزيزًا لدمجهم في المجتمع.

وأعرب الحاصلون على الكراسي المتحركة من ذوي الهمم عن تقديم خالص الشكر للدولة، وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أنهم يحظون برعاية كبيرة في المحافظة، من خلال الخدمات العديدة المقدمة إليهم.