موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 06:36 مساءً - تأهل فريق الأهلى لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا لهذا الموسم بعد الفوز على الهلال السودانى بهدفين نظيفين فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بالدور ربع النهائى للبطولة.

فيما تمكن صن داونز من الإطاحة بفريق الترجى التونسى بهدف نظيف في الذهاب وفرض التعادل السلبى على بطل تونس في مباراة الإياب، ليمر بمجموع المباراتين.



موعد مباراة الأهلى وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا



حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" موعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تلعب مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا يوم 18 أبريل الجاري، على أن تكون موعد مباراة العودة في القاهرة يوم 25 من نفس الشهر.

وقرر مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المختصة خلال اليومين المقبلين للحصول على الموافقة الأمنية اللازمة لحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الأهلى فى حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة أو 50 ألف مُشجع فى المباراة المرتقبة التى ستكون الخطوة الأخيرة نحو نهائى دورى أبطال أفريقيا.

سيطر اللاعبون المصريون على صدراة الهدافين بعد انتهاء مباريات دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، حيث يتواجد إمام عاشور لاعب النادى الأهلى وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز فى الصدراة بـ5 أهداف لكل لاعب.

كما يأتى فى المركز الثانى حسين الشحات ووسام أبو على ثنائى الأهلى وفيستون مايلي مهاجم بيراميدز فى المرتبة الثانية برصيد 3 أهداف لكل منهم.