حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 06:35 مساءً - أعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز أن قرار إرسال قوات هولندية إلى أوكرانيا تتم دراسته في الحكومة والبرلمان الهولندي.

وقال بريكلمانز خلال اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل لمجموعة "تحالف الراغبين" في تقديم المساعدة لأوكرانيا: "بالنسبة لهولندا، نحتاج أولا إلى الحصول على موافقة سياسية. لذلك من المهم أن تكون لدينا فكرة واضحة عما ستتطلبه هذه المهمة".

وأضاف: "نعتمد آلية صنع قرار داخلية خاصة بنا، أولا في الحكومة ثم في البرلمان".

وفي أعقاب قمة باريس لـ"تحالف الراغبين" في 27 مارس، أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يحاولان جذب 37 دولة لتشكيل ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" – مجموعة من الدول المستعدة لنشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية لنظام كييف.

وفي المقابل، ذكرت صحيفة "التلغراف" في 23 مارس، نقلا عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى، أن القوات البريطانية وصفت خطط رئيس الوزراء البريطاني بأنها "مسرح سياسي"، حيث لا أحد لديه فكرة عن تفاصيل مثل هذه المهمة.

ومن جانبه، سبق أن أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتوصل إلى حل وسط بشأن نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا.

وأوضح لافروف أنه في حال نشر قوات أجنبية في أوكرانيا، فإن الدول الغربية لن ترغب في الاتفاق على شروط تسوية سلمية، لأن هذه القوات ستخلق "وقائع على الأرض".

وسبق أن صرحت الخارجية الروسية بأن خطط بعض دول الاتحاد الأوروبي لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا هي خطوة استفزازية تهدف إلى تعزيز أوهام غير سليمة لدى كييف.