وزير الدفاع يلتقى وزير دفاع جمهورية النيجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 06:35 مساءً - إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق / ساليفو مودى وزير دفاع جمهورية النيجر والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية فى ظل الظروف والتحديات الراهنة ، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه علاقات التعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الإعتزاز بالعلاقات الراسخة مع جمهورية النيجر وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية .

من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية النيجر بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا .

حضر اللقاء الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفيرة النيجر والملحق العسكرى لدولة النيجر بالقاهرة .