الكشف عن صفقة تبادلية بين فنربخشة والنصر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - كشفت تقارير إعلامية، أن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع المهاجم المغربي، يوسف النصيري، لاعب فنربخشة التركي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت التقارير، أن النصر يدرس إجراء صفقة تبادلية ينتقل بموجبها المهاجم البرازيلي، أندرسون تاليسكا، لصفوف النادي التركي، ويحصل مقابله على خدمات النصيري.

التقارير أفادت، أن تاليسكا يريد العودة للدوري التركي من بوابة فنربخشة والأخير يرغب بالتخلص من خدمات النصيري بعد فشله بتقديم المستوى المنتظر منه.

وانضم النصيري لصفوف فنربخشة، الصيف الماضي، قادماً من إشبيلية، ولكنه فشل بتثبيت أقدامه ضمن التشكيلة الأساسية لفنربخشة.

وشارك يوسف النصيري مع فنربخشة هذا الموسم في 17 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.