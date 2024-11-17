سيمكس للأسمنت أنفقت 25 مليون دولار على الابتكار والتكنولوجيا…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2024 05:15 مساءً - حمدي أحمد _ قال أليخاندرو جارسيا، نائب الرئيس للتخطيط الإستراتيجي، بشركة سيمكس مصر والإمارات العربية المتحدة، إن التكنولوجيا تلعب دورًا مهمًّا في صناعة الأسمنت، من خلال الابتكار في مجالات البناء المستدام، والتطوير، والابتكار الرقمي.

أضاف جارسيا، أن التكنولوجيا ساهمت في تطوير سيمكس لمنتجات وحلول تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، وأطلقت برنامج “المستقبل يبدأ الآن” الذي يركز على تحقيق التميز المستدام، وتسعى من خلاله لأن تصبح شركة خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.

وأوضح نائب الرئيس للتخطيط الإستراتيجي بشركة سيمكس للأسمنت، أنه في إطار هذا البرنامج، قدمت الشركة مجموعة منتجات “فيرتوا” في عام 2021، والتي تضم مجموعة من منتجات الأسمنت والخرسانة الجاهزة ذات الانبعاثات المنخفضة، كما أطلقت في عام 2017 منصة “سيمكس جو” التي تهدف إلى تبسيط قدرة العملاء على إدارة عملياتهم في الوقت الفعلي، بدءًا من الطلب وحتى التنفيذ، مع توفير الوصول إلى معلومات تفصيلية وتحليلات متعمقة تساعدهم على اتخاذ قرارات فعالة، ما يوفر الوقت والمال، وأصبحت هذه المنصة الرقمية في الصناعة هي الخيار الأول لتلبية احتياجات العملاء، ويستخدمها اليوم أكثر من 95% من عملاء الشركة في مصر.

وأشار إلى أنه على مر السنين، أدت التطورات في التكنولوجيا إلى تحسين جودة الأسمنت وزيادة كفاءة الإنتاج وتقليل التأثير البيئي، وفي سيمكس، على سبيل المثال يقلل إنتاج الأسمنت البوزولاني من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يقلل من بصمة الشركة الكربونية، لافتًا إلى أن هذه التطورات في المنتجات تتطلب استثمارات في الابتكار والتعاون مع الخبراء للاستفادة من الفرص المتاحة للنمو المستدام في الصناعة، كما تحتاج أن تدعمها بيئة تشريعية لتشجيع المنافسة والابتكار، وفي مصر هناك بالفعل مجال كبير للابتكار ووضع البلاد في أعلى المراتب لصناعة الأسمنت، من خلال التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز البيئة التنظيمية.

زيادة كفاءة الأفران وجودة المنتجات والتحول من الوقود الأحفوري إلى المشتق من المخلفات.. أبرز المكتسبات

وكشف جارسيا، عن أن الشركة استثمرت خلال السنوات الخمس الماضية ما يقدر بنحو 25 مليون دولار في الابتكار والتكنولوجيا لتحسين عملياتها وبصمتها الكربونية وتجربة عملائها، حيث يرتكز برنامج “المستقبل يبدأ الآن” على عنصر الابتكار واستخدام التكنولوجيا في إزالة الكربون، مشيرًا إلى أن الشركة ستستمر في ضخ استثمارات في التكنولوجيا لما تلعبه من دور مؤثر في تعزيز الإنتاجية وحيادية الكربون.

وتابع: “من خلال تبني التكنولوجيا في عمليات الشركة، تم تعزيز الإنتاجية وساعدت العملاء على اتخاذ قرارات تجارية أفضل، واكتساب تحكم أكبر في عملياتهم، كما أثرت إيجابيًّا في كفاءة الأفران، وجودة المنتجات، وإدخال منتجات مستدامة، والتحول من الوقود الأحفوري إلى الوقود المشتق من المخلفات، وهو ما يتماشى مع مسار رؤية مصر 2030”.