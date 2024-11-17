وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصي تطوير التعاون في مجال…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2024 01:17 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس وذلك على هامش منتدى صير بني ياس المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالعلاقات المصرية القبرصية المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات، مشيداً بالطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية والتطلع لتطويرها في شتى المجالات.

كما نوه إلى حرص مصر على عقد القمة العاشرة في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان التي تستضيفها مصر، وكذلك عقد الدورة الثانية من اللجنة الحكومية العليا برئاسة الرئيسين المصري والقبرصي.

وأكد الوزير عبد العاطي على حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال، مشيراً إلى أهمية تكثيف الفعاليات الاقتصادية المشتركة لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، خاصةً في مجالات الطاقة والزراعة والسياحة والنقل البحري والثروة السمكية.

كما أكد وزير الخارجية على الأهمية التي يوليها الجانب المصري لتطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.