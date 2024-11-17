نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل مواعيد عرض "مش روميو وجولييت" بسبب أعمال الصيانة بالمسرح القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المسرح القومي، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، عن تعديل مواعيد عرض مسرحيته الناجحة "مش روميو وجولييت"، نظرًا لظروف صيانة طارئة وضرورية بالمسرح.



ستُعرض المسرحية أسبوعيًا لمدة أربعة أيام: الخميس، الجمعة، والسبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما خُصص يوم الأحد لعرض "ماتينيه" يُقام في تمام الساعة السابعة مساءً.

سبب التعديل والحفاظ على استمرارية العروض



جاء هذا التعديل نتيجة الحاجة الملحة لصيانة الأجهزة والمعدات بالمسرح، لتفادي توقف العروض بشكل كامل.

أكدت إدارة المسرح القومي أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على النجاح الكبير الذي حققته المسرحية والإقبال الجماهيري الواسع الذي حظيت به. وأشارت إلى أن العروض ستعود إلى مواعيدها الأصلية فور انتهاء أعمال الصيانة.

أبطال المسرحية وفريق العمل المتميز



مش روميو وجولييت من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وبطولة نخبة من الفنانين، منهم علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد.

كما يشارك في العرض دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، مايكل سيدهم، في عمل يجمع بين الأداء المسرحي المميز والموسيقى الراقية.

تفاصيل العمل الفني وأبرز المشاركين في الإبداع



العمل من إعداد محمد السوري وعصام السيد، وصياغة شعرية لأمين حداد، وإخراج عصام السيد، بمساعدة صفوت حجازي كمخرج منفذ. الموسيقى والألحان من إبداع أحمد شعتوت، مع استعراضات صممتها شيرين حجازي، وديكور لمحمد الغرباوي، أضفى ياسر شعلان لمساته على الإضاءة، بينما تولت علا جودة ومي كمال تصميم الملابس.

مسرحية ناجحة بروح الإبداع والتجديد



تعد "مش روميو وجولييت" من أبرز إنتاجات المسرح القومي التي نجحت في الجمع بين الأداء المسرحي الرفيع والجوانب الإبداعية الأخرى، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور.

هذا النجاح يعكس قدرة المسرح القومي على تقديم أعمال فنية متكاملة، تجمع بين النصوص المؤثرة والإخراج المحترف والتصميم الفني المبدع.