رهانات صناديق التحوط على صعود الذهب تتراجع لأدنى مستوى منذ…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2024 05:15 مساءً - العربية نت _ تراجعت رهانات صناديق التحوط على صعود الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 شهور بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما قلل من الطلب على المعدن الثمين باعتباره ملاذاً آمناً.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أن صناديق التحوط وغيرها من المضاربين الكبار خفضوا صافي مراكزهم الشرائية 11% إلى نحو 197 ألف عقد بحلول 12 نوفمبر الحالي، وهو أدنى مستوى خلال 14 أسبوعاً.

وانخفض المعدن الأصفر بحوالي 8% منذ تسجيله مستوى قياسياً خلال 31 أكتوبر الماضي، مع تسارع الخسائر بعد إعلان فوز ترامب الأسبوع الماضي.