مال وأعمال

رهانات صناديق التحوط على صعود الذهب تتراجع لأدنى مستوى منذ…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رهانات صناديق التحوط على صعود الذهب تتراجع لأدنى مستوى منذ… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2024 05:15 مساءً - العربية نت _ تراجعت رهانات صناديق التحوط على صعود الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 شهور بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما قلل من الطلب على المعدن الثمين باعتباره ملاذاً آمناً.

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وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أن صناديق التحوط وغيرها من المضاربين الكبار خفضوا صافي مراكزهم الشرائية 11% إلى نحو 197 ألف عقد بحلول 12 نوفمبر الحالي، وهو أدنى مستوى خلال 14 أسبوعاً.

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وانخفض المعدن الأصفر بحوالي 8% منذ تسجيله مستوى قياسياً خلال 31 أكتوبر الماضي، مع تسارع الخسائر بعد إعلان فوز ترامب الأسبوع الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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