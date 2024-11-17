الجزائر ضد ليبيريا .. محاربو الصحراء يختتمون تصفيات أفريقيا بخماسية "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - انتهت مباراة منتخب الجزائر ضد ليبيريا، بنتيجة 5-1، فى المباراة التى أقيمت فى إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة النهائية لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، المقررة إقامتها في المغرب.

خماسية الجزائر ضد ليبيريا

تقدم منتخب ليبيريا عن طريق سامبسون دويه فى الدقيقة السادسة من بداية اللقاء، ثم نجح منتخب الجزائر في تسجيل هدفين متتاليين من توقيع عيسى ماندى ورياض محرز فى الدقيقة 20 و30 من اللقاء.

وأضاف بغداد بونجاح وأمين غويري ومحمد الأمين عمورة ثلاث أهداف متتالية لصالح الجزائر ضد ليبيريا فى الدقائق 64 و74 و90 من عمر اللقاء.

ترتيب مجموعة الجزائر ضد ليبيريا

وتأهل منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 منذ الجولة الرابعة، ويمتلك في رصيده حاليًا 16 نقطة بعد 6 جولات، جمعهم من الفوز في 5 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 16 هدفا، وتلقت شباكه هدفين.

بينما يتواجد منتخب ليبريا فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط جمعها من 6 جولات، حيث فاز في مباراة وتعادل مثلها وخسر 4 مواجهات وسجل نجومه 4 أهداف وسكن مرماه 12 هدفا.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل لمحاربو الصحراء الذين ضمنوا الوصول بالفعل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في المغرب العام المقبل.