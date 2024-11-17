وزير الزراعة يبحث مع بيبسيكو العالمية زيادة حجم استثماراتها…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2024 09:15 مساءً - دوت الخليج_ استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محمد شلباية رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة بيبسيكو والوفد المرافق له لبحث سبل زيادة استثمارات الشركة في مصر ودعم صغار المزارعين.

وخلال الاجتماع اطلع وزير الزراعة على حجم إنتاج الشركة العالمية واستثمارتها بجمهورية مصر العربية مصر في مجال انتاج وزراعة وتصنيع البطاطس، تحت إشراف كوادر مصرية تقدر بحوالي أكثر من 20 ألف عمالة مباشرة وغير مباشرة ،حيث استثمرت المجموعة حوالي ٥١٥ مليون دولار في آخر ٥ اعوام موجهين في مصنع جديد للبطاطس، خطوط انتاج، وأنشطة زراعية مختلفة

وأكد فاروق أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتشجع القطاع الخاص في مجال الزراعة سواء المحلي او الأجنبي وتقدر دوره باعتباره شريك اساسي في التنمية.

وأشاد بدور الشركة في مجال الإنتاج والتصنيع ودعم المزراعين وتسويق منتجاتهم، كما طرح على مسئولي الشركة بعض الفرص المتاحة بالوزارة لتعزيز استثماراتهم وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي، نظرًا لأنه يحقق قيمة مضافة للناتج القومي كما يوفر فرص العمل وكذلك ضبط الأسعار .

وأشاد فاروق بالتعاون مع الشركة لدعم صغار المزارعين حيث تقوم بشراء إنتاجهم وتصنيعه وكذلك تدريبهم ورفع كفاءتهم ،

من ناحيته رحب رئيس شركة بيبسيكو بالتعاون مع الوزارة وبالافكار التي طرحها وزير الزراعة، من أجل إزالة المعوقات التي تواجه الشركة وكذلك زيادة استثماراتها في مصر ودعم صغار المزارعين والتعاون مع البنك الزراعي المصري في ذلك، تحت مظلة وزارة الزراعة,

كما رحب شلباية بالتعاون مع الوزارة في مجال رفع كفاءة الأصول التابعة لها وكذلك توحيد جهود انتاج تقاوى البطاطس محليا لتقليل فاتورة الاستيراد واستنزاف العملة الأجنبية

جاء الاجتماع بحضور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، ومن الشركة احمد حبوس نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس قطاع الشئون الخارجية، محمد طنطاوي رئيس القطاع الزراعي، وإيهاب عارف مدير العلاقات الحكومية.