مدبولي: الحكومة تستهدف المسار النزولي للدين الخارجي

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2024 06:15 مساءً - دوت الخليج_ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض بعد إعادة تشكيلها.

وأكد رئيس الوزراء استمرار اللجنة في تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، بعد أن نجحنا خلال العام المالي الماضي في خفض مستويات الدين من إجمالي الناتج المحلي.

وخلال الاجتماع، أشارت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن اختصاصات لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض تتمثل في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.

وأوضحت المشاط أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي.

وشهد الاجتماع استعراض الاجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتحقيق مستهدفاتها باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي.

جاء الاجتماع بحضور، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.