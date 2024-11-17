حسن الخطيب: معرض Destination Africa يعزز صادرات صناعة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - محمد أحمد_ أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يعد من أبرز القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل باعتبارها صناعات كثيفة العمالة.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الدورة الثامنة لمعرض “Destination Africa”، الذي يُعقد في الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من مصنعي المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات من مصر وعدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى أكثر من 200 مشتر دولي من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الخطيب أن المعرض يُعد أبرز حدث تجاري في القارة الإفريقية المتخصص في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، مشيراً إلى دور المعرض في تعزيز صادرات هذا القطاع إلى دول القارة الأفريقية.

و أشار الوزير إلى أن المعرض يضم أكثر من 100 شركة عارضة من مصر والدول الأفريقية، ما يعكس نموًا ملحوظًا في هذا القطاع.

وأضاف أن المعرض يشكل نافذة تصديرية هامة تدعم خطط الدولة والقطاع الخاص لزيادة صادرات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، ويسهم في الوصول إلى أسواق جديدة.

من جانبه، أكد المهندس محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، أن المعرض يعد فرصة استراتيجية لدعم الصادرات المصرية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

وأشار إلى أن المعرض ساهم في الدورات السابقة في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية لمصر.

ويُنظم المعرض من قبل جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، بالتعاون مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والنسيج، والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية.