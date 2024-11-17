مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاًأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4625.88 نقطة منخفضا 17.6 نقطة وبنسبة 0.38 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4643.51 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 5.253 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 8.7 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 5.755 مليون ريال عماني.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.077 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.41 مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة 886 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 16.86 بالمئة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين 1.333 مليون ريال عماني أي ما نسبته 25.38 بالمئة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني 447 ألف ريال عماني وبنسبة 8.52 بالمئة.